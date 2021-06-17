Hareket eden traktörü durdurmak isterken canından oldu

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Efendi ERKAYIRAN/SUMBAS (Osmaniye), (DHA) OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde park halindeyken hareket eden traktörünü durdurmak isteyen Kemal Toker, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akdam köyünde meydana geldi. Akdam köyünün eski muhtarı Kemal Toker, akşam tarladan döndükten sonra traktörünü evinin yakınına park etti. Araçtan inip, evine doğru yürüyen Toker, park halindeki traktörünün hareket ettiğini fark etti. Durdurmak isteyen Toker, traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Toker, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Sunbas Efendi ERKAYIRAN

2021-06-17 00:43:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.