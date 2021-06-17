Hareket eden traktörü durdurmak isterken hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Akdam köyünde park ettiği traktör hareket edince, traktörü durdurmak için hamle yapan yaşlı adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Akdam köyünde köyün eski muhtarı 76 yaşında ki Kemal Toker, traktör ile evine gelerek traktörü park edip aşağı indi. Birden bire traktörün hareket ettiğini gören yaşlı adam tekrar traktöre binip durdurmak isterken traktörün altında kaldı. Kazada ağır yaralanan Kemal Toker ihbar üzerine köye gelen ambulans ile Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kemal Toker hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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