Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

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Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gafarlı köyünde S.K. isimli şahsın evinde ve bahçesinde yapılan aramada 5 kilogram esrar maddesi, 250 kök kenevir bitkisi ve 1000 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K. uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçundan dolayı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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