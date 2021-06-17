Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye ekibi çıkardı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de elleri şişen bir kadının parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.
Fakıuşağı Mahallesi'ndeki İtfaiye Müdürlüğü'ne giden bir kadın, elleri şiştiği için yüzüğünü parmağından çıkaramadığını belirterek yardım istedi. Görevliler, ismi açıklanmayan ev kadınının sol el parmağına sıkışan yüzüğü kesme makinesiyle kesti. Görevliler işlem sırasında oluşabilecek aşırı ısı nedeniyle pet şişe ile su döktü. Kısa sürede çıkarılan yüzük, sahibine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Toprakkale İbrahim EMÜL
2021-06-17 16:22:41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.