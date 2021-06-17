Evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

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İbrahim EMÜL/SUMBAS (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE´nin Sumbas ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren S.K. (51) tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Gafarlı köyünde yaşayan S.K.'nin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarını aldı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, eğitimli köpek Örtü´nün de kullanıldığı aramada 5 kilo esrar, saksılarda dikili halde 250 kök Hint keneviri ve 1 kilo kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-06-17 16:23:13



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