"Kokuyor" diye şikayet edilen evden 1 römork dolusu çöp çıktı Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen emekli Orman Muhafaza Memuru Baki G., sokaktan topladığı çöpü evinde biriktirdi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir vatandaş sokaktan topladığı çöpleri evinde biriktirdi. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine eve gelen ekipler gördükleri manzara karşısında şok olurken, temizlenen evden 1 römork dolusu çöp çıktı.

Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden emekli orman muhafaza memuru Baki G. (68), iddiaya göre geçirdiği rahatsızlıktan dolayı sokaktan çöp toplama alışkanlığı edindi. Baki G., eline geçirdiği çöpü evinde biriktirdi. Havaların ısınmasıyla birlikte müstakil evden kötü kokular geldiği yönünde mahalle sakinlerinden yoğun şikayetler alan Düziçi Belediyesi, inceleme yapmak üzere adrese zabıta ekipleri gönderdi. Eve girdiklerinde gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamayan ekipler, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden destek istedi. Evin her odasında biriken çöpleri evden çıkartan ekipler, şahsın alışkanlığından dolayı evin kısa sürede çöple dolacağını ifade ettiler.

Evde biriken çöplerin temizlendikten sonra evin yıkanıp dezenfekte edildiğini söyleyen Düziçi Belediyesi Zabıta Müdürü Ömer Saygılı, “Cumhuriyet Mahallesi’nde yoğun şikayet aldığımız bir adrese geldik. Adreste oturan vatandaşın emekli orman muhafaza memuru olduğunu öğrendik. Sonradan geçirdiği bir hastalıktan dolayı akli dengesini kaybettiğini sokaklardan çöp toplayarak evinde biriktirdiğini tespit ettik. Komşuların da belediyeye verdiği müracaatları da değerlendirerek Temizlik İşleri Müdürlüğü ile ortak olarak evde biriken çöpleri boşaltıyoruz. Yaklaşık 3 yıldır bu şekilde, her yıl boşaltmak zorunda kaldık. Bu evi üçüncü kez boşaltmamız. Bu son olmayacak. Şahsın akli dengesi yerinde değil. Sabah evden çıkıyor akşam evine geliyor gelirken de sokaklarda bulduğu çöpleri evine getirerek evinde biriktiriyor. Gerek gıda maddesi olsun gerekse başka maddeler olsun yoğun bir koku yaptığı için koşular rahatsız olmuş. Dolayısıyla rahatsız olan komşularda belediyemize müracaat ederek rahatsızlıklarını beyan ediyorlar. Biz de evde biriken çöpleri temizliyoruz. Temizledikten sonra yıkıyoruz daha sonra dezenfekte yapıp ilaçlıyoruz” diye konuştu.

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