Osmaniye'de bisiklet hırsızı yakalandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de bir kişinin alışveriş için geldiği marketin önüne bıraktığı bisikleti çalan T.D., yakalandı.
Olay, 26 Mayıs günü Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Musa Şahin Bulvarı´nda meydana geldi. Bir markete alışveriş yapmak için gelen kişi, bisikletini marketin önüne bıraktı. Marketten çıktığında bisikletinin yerinde olmadığını gören kişi, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, bir kişinin kaldırımda yürürken marketin önündeki bisikletin kilitli olmadığını fark edip çaldığını tespit etti.
YAKALANDI
Görüntülerden kimliği tespit edilen ve daha önce de çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan T.D., yakalanıp gözaltına alındı. Bisikleti tanımadığı bir kişiye sattığını söyleyen T.D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-06-18 13:04:19
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