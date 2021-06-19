Mobil ekipten inşaat işçilerine aşılama Düziçi ilçesinde devlet hastanesi inşaatında çalışan işçilere mobil ekiplerce aşılama çalışması yapıldı

Düziçi Devlet Hastanesi’nin inşaatında çalışan işçiler mobil ekiplerce aşılandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yerinde aşı uygulamasının başlayacağı açıklamalarının ardından mobil ekipler, yerinde Covid19 aşı uygulamasına başladı. Düziçi ilçesinde devlet hastanesi inşaatında çalışan işçilere mobil ekiplerce aşılama çalışması yapıldı. Düziçi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Alper Akdağ, toplu aşılamaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Hastane inşaatında çalışan işçilere aşılama yapıldığını belirten Akdağ, “Düziçi Devlet Hastanesi’nin inşaatına geldik, ekiplerimiz yerinde aşı yapıyor. Sanayi sitesi gibi işçilerin yoğun olduğu yerlerde de planlamamızı yaptık. Her gün birkaç yere gidip aşılayacağız. Hem hastanelerin yükünü azaltacağız hem de hizmet aksamayacak. Bizim vatandaşlarımızdan ricamız mümkün olduğu kadar erken aşı olsunlar ki ülke olarak bu salgını yenelim” diye konuştu.

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