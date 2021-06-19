'Diş hekimi' tabelalı iş yerinde kumara 88 bin 384 lira ceza

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de, 'diş hekimi' tabelası olan iş yerinden, polisin kumar baskını sırasında kaçmak isterken yakalanan 20 kişiye, 88 bin 384 lira ceza uygulandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'ndeki iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen ekipler, üzerinde `diş hekimi´ tabelası bulunan iş yerinin kapısını kırarak, içeri girdi. 4 masada kumar oynayan 20 kişi, kaçmak isterken yakalandı. Yapılan aramada; 5 bin 500 iskambil kağıdı ile üzerinde çeşitli miktarlar yazılı olan ve para yerine geçen 96 pul ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapılırken, 20 kişiye ise sosyal mesafe ihlali ve 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 88 bin 384 TL ceza kesildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-06-19 17:07:58
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