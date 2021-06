Başkan Kara "Babalar Günü"nde şehit aileleriyle bir araya geldi

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, ‘Babalar Günü’ dolayısıyla bir araya geldiği şehit çocukları ve aileleriyle birlikte şehitlik anıtına karanfil bıraktı.

Belediye Başkan Kadir Kara, ‘Babalar Günü’ münasebetiyle şehit çocukları ve aileleriyle Devlet Bahçeli Meydan’ında bulunan şehitlik anıtında bir araya geldi. Okunan Kur’anKerim’in ardından dualarla yad edilen şehitlerin isimlerinin yazıldığı anıtına şehit çocukları ve aileleriyle birlikte karanfil bırakan Başkan Kara, aziz şehitlerin emanetleri olan kıymetli ailelerinin her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Başkan Kara, “Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerinin her zaman yanındayız. Vatan ve bayrak uğruna gözünü kırpmadan canını vermiş aziz şehitlerimizin hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. Şehitler diyarı Osmaniye’mize kazandırdığımız şehitler anıtımızın önünde şehit ailelerimiz ve şehit çocuklarımızla beraber babalar günü münasebetiyle bir araya geldik. Hiçbir zaman yalnız olmadıklarını ve Türkiye Cumhuriyetinin evlatları olduklarını, yaşamları boyunca şehit ailelerimize her zaman sahip çıkacağımızı göstermek adına bu organizasyonu gerçekleştirdik. En kalbi sevgi ve muhabbetlerimi sunarken şehitlerimizin, onların kıymetli babalarının ve şehit çocuklarımızın babalar gününü kutluyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun inşallah” diye konuştu.

Şehit ailelerine gösterdiği ilgi ve desteklerden dolayı Başkan Kadir Kara’ya plaket takdim eden Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı Durmuş Öksüz ise “Önünde bulunduğumuz üzerinde tüm şehitlerimizin isimlerinin bulunduğu anıt Türkiye’ye örnek olacak bir anıttır. Başkanımız Kadir Kara’nın Osmaniye’ye kazandırdığı bu anıt ile şehitlerimizin ailelerine ve hatıralarına verdiği önemin bir göstergesidir. Şehitlerimizin çocuklarının ve ailelerinin her zaman verdiği desteklerle yanında olan Belediye Başkanımız Kadir Kara’ya teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

