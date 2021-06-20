Osmaniye’de bin 175 kilo kavrulmuş fıstık imha edildi

Osmaniye’de bir işletmenin üretim bölümünde kavrulan bin 175 kilo fıstık 'Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olduğu gerekçesiyle imha edildi.

Osmaniye Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, bir işletmenin üretim bölümde Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği kapsamında Türk Gıda Kodeksine aykırı olarak yer fıstığı kavrulduğu ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, işletmede yaptıkları incelemede bin 175 kilo fıstığın 'Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı kavrulduğunu belirledi.

Ekipler tarafından el konulan fıstıklar Osmaniye Belediyesi’ne bağlı Katı Atık Bertaraf Tesisinde imha edildi.

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