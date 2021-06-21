Dernek lokali ile kahvede kumara 54 bin lira ceza

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de, dernek lokali ile kahvede kumar oynayan 13 kişiye, koronavirüs tedbirlerini de ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 54 bin 310 lira ceza kesildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Alibeyli Mahallesi Şehit Mehmet Tatlı Sokak'taki iş hanında bulunan dernek lokali ve Yunus Emre Mahallesi'ndeki kahvede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Farklı zamanlarda adreslere baskın düzenleyen ekipler, dernek lokalinde 7, kahvede ise 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Her iki adreste yapılan aramalarda, çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi. İş yeri sahipleri hakkında adli işlem yapılırken, 13 kişiye ise koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 54 bin 310 lira ceza uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-06-21 10:51:17
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.