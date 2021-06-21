Resim öğretmeni olmak istiyordu, ressam oldu köyde sergi açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Resim öğretmeni olmak istiyordu, ressam oldu köyde sergi açtı

İHA

Resim öğretmeni olmak istiyordu, ressam oldu köyde sergi açtı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 49 yaşındaki Songül Pampal'ın tuval üzerine yaptığı resimlerden oluşan sergiyi köyde bulunan okul bahçesinde açtı.
Songül Pampal Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde lise eğitimini tamamladıktan sonra girdiği üniversite sınavında resim öğretmenliği bölümünü kazandı. Ancak ailesi o yıllarda izin vermediği için üniversiteye gidemeyen Pampal daha sonra evlilik yaparak Kadirli ilçesine bağlı Yusufizzettin köyüne yerleşti. Yıllar içerisinde hep içinde uhde kalan resim yapma yeteneğini geçtiğimiz yıl arkadaşlarının da teşvikiyle köy evinde yaşayan Songül Pampal tuval üzerine resim yapmaya başladı. Doğa, manzara, günlük yaşam, köy ve insan manzaralı temalı şu ana kadar 150 civarında resim yapan Pampal, Andırın ilçesinde de kişisel sergi açtı.
Herhangi bir eğitim almadan yaptığı resimleri çok beğenilen Songül Pampal, hem bu resimlerini göstermek hem de köy kadınlarına örnek olmak için ikinci sergisini ise yaşadığı köy olan Yusufizzettin köyünde köy okulunun bahçesinde açtı. Kendisine destek olan ve teşvik eden arkadaşları ve komşuları sayesinde bir tutkusunu yeniden yaşamaya başladığını belirten Pampal, "En çok resim öğretmeni olmak istiyordum. Ancak abilerim o dönemde üniversiteye gitmeme izin vermedi. Resim öğretmenliğini de kazanmıştım ama kısmet olmadı. Resim öğretmeni olmak istiyordum, ressam oldum. Resim yapmaya geçtiğimiz yıl başladım. Bu süre zarfında yaptığım resimlerle Andırın ilçesine kişisel bir sergi de açtım. Resimlerimi görüp beğenenler oldu. İsviçre'de yaşayan bir Türk yazarın kitap kapağı olarak da bir resmim satıldı. Çok mutluyum. Şu anda da köyümde bir sergi açtım. Bu sergide 30’un üzerinde resim var. Resimlerimi almak isteyenlerde oluyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dernek lokali ile kahvede kumara 54 bin lira ceza
YEREL HABERLER Dernek lokali ile kahvede kumara 54 bin lira ceza
Osmaniye’de 3,4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Osmaniye’de 3,4 büyüklüğünde deprem
Özel çocukların futbol maçı keyfi Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde gündüz bakım hizmeti alan özel çocuklar haftanın iki günü halı sahada futbol maçı yapıyor Kız ve erkek karışık özel çocuklardan oluşan takımalar maçı kazanabilmek için sahada kıyasıya ter döküyor
YEREL HABERLER Özel çocukların futbol maçı keyfi Bakım ...
Osmaniye'de kumar oynayan 6 kişiye 25 bin lira ceza
YEREL HABERLER Osmaniye'de kumar oynayan 6 kişiye 25 bin lira ceza
Osmaniye’de bin 175 kilo kavrulmuş fıstık imha edildi
YEREL HABERLER Osmaniye’de bin 175 kilo kavrulmuş fıstık imha edildi
Başkan Kara "Babalar Günü"nde şehit aileleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kara "Babalar Günü"nde şehit aileleriyle bir ...
Osmaniye’de bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Osmaniye’de bıçaklı kavga: 2 yaralı
'Diş hekimi' tabelalı iş yerinde kumara 88 bin 384 lira ceza
YEREL HABERLER 'Diş hekimi' tabelalı iş yerinde kumara 88 bin 384 ...
Dişçi görünümlü iş yerine koçbaşlı kumar operasyonu Film sahnelerini aratmayan operasyonda koçbaşıyla kırılan kapıdan içeriye giren polis ekipleri kaçmaya çalışan şahısların peşine düştü Kabahatler Kanunu ve sosyal mesafeyi ihlal eden 20 kişiye 88 bin 384 lira cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Dişçi görünümlü iş yerine koçbaşlı kumar ...
Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner CHP’den istifa ettiğini duyurdu CHP’den istifa ettiğini duyuran Başkan Öner: “AK Parti’ye katılmaya karar verdim” “CHP’nin kuruluşunda yerlilik ve millilik olan bir partinin yerli ve milli olan her şeye karşı durmasını aklım almıyor” “CHP’nin muhalefet uğruna devletle vatandaş arasındaki güven ilişkisini zedelemeye çalışmayı reddediyorum”
YEREL HABERLER Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner CHP’den istifa ...
Yarım asırdır çakıyla, çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor Hiçbir eğitim almayan ilkokul mezunu çiftçinin, çakıyla çakıl taşından yaptığı biblolar görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Yarım asırdır çakıyla, çakıl taşlarını sanat eserine ...
CHP, Düziçi Belediye Başkanı Öner'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
YEREL HABERLER CHP, Düziçi Belediye Başkanı Öner'i kesin ihraç ...
Albak: "Eğitim kurumlarımızın vizyon sahibi olmasını istiyoruz" Osmaniye’de 2020-2021 eğitim öğretim değerlendirme toplantısında konuşan Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, amaçlarını ve ulaşmak istedikleri hedefleri anlattı
YEREL HABERLER Albak: "Eğitim kurumlarımızın vizyon sahibi olmasını ...
Vali Yılmaz: “Hedefimiz korona virüsü sıfırlamak” En az vaka sayısında Türkiye genelinde ikinci olan Osmaniye’de korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Vali Yılmaz: “Hedefimiz korona virüsü sıfırlamak” En ...
Osmaniye’de 13 bin 972 adet sentetik ecza hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Osmaniye’de 13 bin 972 adet sentetik ecza hap ele ...
Mobil ekipten inşaat işçilerine aşılama Düziçi ilçesinde devlet hastanesi inşaatında çalışan işçilere mobil ekiplerce aşılama çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Mobil ekipten inşaat işçilerine aşılama Düziçi ...