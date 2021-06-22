Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Hasan Dede türbesinde restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Hasan Dede türbesinde yapılması planlanan Hasan Dede Türbesi restorasyonu ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Erdinç Yılmaz’a, Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ile Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun eşlik etti.

Hasan Dede Türbesi restorasyonu ve çevre düzenlemesi hakkında bilgi veren Vakıflar Şube Müdürü İlhan Turunç, “Hasan Dede türbesinde yapılacak olan restorasyon çalışmalarının yanı sıra bin 700 metrekarelik alanda çevre düzenlemesi yapılması için proje yapıldı. Proje içerisinde kurban kesim yeri, baybayan WC, abdest alma yerleri, otopark, piknik yerleri yapılması, yürüme yolları gibi alanlar yer alacak” diye konuştu.

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