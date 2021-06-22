Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın

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İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik ve geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah saatlerinde Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik ve geri dönüşüm fabrikasının depolarından duman yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda iftaiye ekipleri sevk edildi. Depodan çıkan siyah duman gökyüzünü kapladı. Kısa sürede müdahale edilen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

DHA-Genel Türkiye-Osmaniye İbrnahim EMÜL

2021-06-22 09:05:59



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