Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik ve geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye müdahale ederken söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik ve geri dönüşüm fabrikasının depolarından duman yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depodan çıkan siyah duman gökyüzünü kapladı. Kısa sürede müdahale edilen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

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