Osmaniye'de, plastik- geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

KONTROL ALTINDA
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik ve geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da fabrikaya gelerek, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Genel Müdürü Musa Gönül ve fabrika yetkililerinden yangınla ilgili bilgi aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL
2021-06-22 10:22:07
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