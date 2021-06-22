Kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kamyonetin altında kalan bir kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Refik Cesur Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 48 yaşındaki Dudu Kurt, park halindeki kamyonetin arkasında beklerken sürücüsü Gökhan E., araca binerek geri manevra yaptı. Bu sırada kamyonet Dudu Kurt'a çarptı. Kamyonet tekeri üzerinden geçen kadın olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Sürücü Gökhan E. gözaltına alındı.

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