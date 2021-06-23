4 ildeki PYD/YPG operasyonunda 3 tutuklama

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG´ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkeme tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG/YPJ'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Suriye uyruklu 3 şüphelinin, PYD/YPG terör örgütünde silahlı faaliyet yürüttüklerine yönelik fotoğraflarının bulunduğu, Türkiye´ye yasa dışı yollarla geçiş yaptıkları ve belirlenen adreslerinde kamufle hayat sürdükleri tespit edildi. Polis ekipleri, Batman´da yaşayan M.Ş., Mersin´de oturan M.H. ve Gaziantep´te olan M.M.´nin yakalanmasına yönelik 20 Haziran sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheliler, operasyonla gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-06-23 17:18:44
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