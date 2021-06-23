PYD/YPG'ye 3 ilde operasyon Mersin, Batman ve Gaziantep'te gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PYD/YPG'ye 3 ilde operasyon Mersin, Batman ve Gaziantep'te gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı

İHA

PYD/YPG'ye 3 ilde operasyon Mersin, Batman ve Gaziantep'te gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı

Osmaniye polisinin koordinesinde 3 ilde düzenlenen operasyonlarda PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 3 tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK PYD/YPG/YPJ terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Suriyeli 3 şahsın PKK/KCK terör örgütü uzantısı olan PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüklerine yönelik fotoğraflarını buldu. Şahısların kimlik tespitlerinin ardından M.Ş.’nin Batman’da, M.H.’nin Mersin’de ve M.M.’nin Gaziantep’te ikamet ettiklerini belirleyen ekipler, adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler M.Ş., M.H. ve M.M. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

4 ildeki PYD/YPG operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER 4 ildeki PYD/YPG operasyonunda 3 tutuklama
Osmaniye Valisi Yılmaz'dan "gevşemeyin" uyarısı Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara tehlikeli olan virüsün asla gevşemeye gelmeyeceğini söyledi
YEREL HABERLER Osmaniye Valisi Yılmaz'dan "gevşemeyin" uyarısı Vali ...
En az vaka görülen Osmaniye'de denetimler sürüyor
YEREL HABERLER En az vaka görülen Osmaniye'de denetimler sürüyor
Kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti
Osmaniye’de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Osmaniye’de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan ...
Osmaniye'de, plastik- geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
YEREL HABERLER Osmaniye'de, plastik- geri dönüşüm fabrikasında ...
Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın
Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın/ ...
Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın
Osmaniye’de sanayi sitesinde ‘yerinde aşı’ uygulaması
YEREL HABERLER Osmaniye’de sanayi sitesinde ‘yerinde aşı’ uygulaması
Osmaniye’de paspas demiri hırsızlığı
YEREL HABERLER Osmaniye’de paspas demiri hırsızlığı
Çalındıktan sonra bulunan köpek sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Çalındıktan sonra bulunan köpek sahibine teslim ...
Hasan Dede türbesinde restorasyon ve çevre düzenlemesi
YEREL HABERLER Hasan Dede türbesinde restorasyon ve çevre ...
Osmaniye'de kumar oynayan 7 kişiye 28 bin lira ceza
YEREL HABERLER Osmaniye'de kumar oynayan 7 kişiye 28 bin lira ceza
Osmaniye’de jandarma özel harekatçı evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Osmaniye’de jandarma özel harekatçı evinde ölü ...
Resim öğretmeni olmak istiyordu, ressam oldu köyde sergi açtı
YEREL HABERLER Resim öğretmeni olmak istiyordu, ressam oldu köyde ...
Dernek lokali ile kahvede kumara 54 bin lira ceza
YEREL HABERLER Dernek lokali ile kahvede kumara 54 bin lira ceza
Osmaniye’de 3,4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Osmaniye’de 3,4 büyüklüğünde deprem
Özel çocukların futbol maçı keyfi Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde gündüz bakım hizmeti alan özel çocuklar haftanın iki günü halı sahada futbol maçı yapıyor Kız ve erkek karışık özel çocuklardan oluşan takımalar maçı kazanabilmek için sahada kıyasıya ter döküyor
YEREL HABERLER Özel çocukların futbol maçı keyfi Bakım ...
Osmaniye'de kumar oynayan 6 kişiye 25 bin lira ceza
YEREL HABERLER Osmaniye'de kumar oynayan 6 kişiye 25 bin lira ceza