Kekliğin sahibine olan aşkı görenleri şaşırtıyor Market işletmecisi Şerife Demirci’nin henüz yavru iken alıp beslemeye başladığı keklik, sahibi ile birlikte yürüyüşe çıkıyor, yemeklerini sahibinin ağzından yiyor Şerife Demirci: "Kendisinin gösterdiği gibi ilgi göstermezsem beni gagalıyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kekliğin sahibine olan aşkı görenleri şaşırtıyor Market işletmecisi Şerife Demirci’nin henüz yavru iken alıp beslemeye başladığı keklik, sahibi ile birlikte yürüyüşe çıkıyor, yemeklerini sahibinin ağzından yiyor Şerife Demirci: "Kendisinin gösterdiği gibi ilgi göstermezsem beni gagalıyor"

İHA

Kekliğin sahibine olan aşkı görenleri şaşırtıyor Market işletmecisi Şerife Demirci’nin henüz yavru iken alıp beslemeye başladığı keklik, sahibi ile birlikte yürüyüşe çıkıyor, yemeklerini sahibinin ağzından yiyor Şerife Demirci: "Kendisinin gösterdiği gibi ilgi göstermezsem beni gagalıyor"

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde market işletmeciliği yapan Şerife Demirci’nin henüz yavru iken alıp beslemeye başladığı kekliğin sahibine karşı aşırı sevgisi görenleri şaşırtıyor.
Market işletmecisi Şerife Demirci, henüz yavru iken bir keklik alıp evinde beslemeye başladı. İpek ismini verdiği erkek kekliğin her şeyi ile kendisi ilgilenen Demirci’ye keklik zamanla aşırı şekilde bağlandı. Nereye gitse peşinden giden keklik, sahibi ile birlikte yürüyüşe çıkıyor, yemeklerini sahibinin ağzından yiyor, markete gelen müşterileri beraber karşılıyor. Şerife Demirci’yi adım adım takip eden keklik, bu aşırı ilgisinden dolayı da zaman zaman sahibini gagalayıp, yanına kimseyi yaklaştırmıyor.
“İpeğim bana saplantılı şekilde aşık” diyen Şerife Demirci, “Henüz onu yavru iken almıştım. Ben büyüttüm. Beni sesimden tanıyor. Seslenince dahi yerinde duramıyor. Aramızda böylesine çok farklı bir ilişki gelişti. Beraber yürüyüşe çıkıyor, peşimden ayrılmıyor, markette beraber bekliyoruz. Abartı olmasın bazen para üstü bile veriyor, yemeğini benim ağzımdan yiyor. Kendisinin gösterdiği gibi ilgi göstermezsem beni gagalıyor. İpeği bende çok seviyorum” dedi.
Şerife Demirci’nin oğlu Ömer Demirci ise zaman zaman annesini kıskandığını belirterek, “Yavru iken alıp beslediğimiz kekliğimiz anneme adeta aşık gibi hareket ediyor. Ne yalan söyleyeyim zaman zaman onu kıskanıyorum” dedi.
Şerife Demirci'nin komşuları ise keklik ile arasında olan sevgi bağından oldukça memnun. Tüm mahalle bu karşılıklı sevgiye gıpta ile bakıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye’de özel bir hastane sessiz sedasız kapandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de özel bir hastane sessiz sedasız kapandı
PYD/YPG'ye 3 ilde operasyon Mersin, Batman ve Gaziantep'te gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER PYD/YPG'ye 3 ilde operasyon Mersin, Batman ve ...
4 ildeki PYD/YPG operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER 4 ildeki PYD/YPG operasyonunda 3 tutuklama
Osmaniye Valisi Yılmaz'dan "gevşemeyin" uyarısı Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara tehlikeli olan virüsün asla gevşemeye gelmeyeceğini söyledi
YEREL HABERLER Osmaniye Valisi Yılmaz'dan "gevşemeyin" uyarısı Vali ...
En az vaka görülen Osmaniye'de denetimler sürüyor
YEREL HABERLER En az vaka görülen Osmaniye'de denetimler sürüyor
Kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti
Osmaniye’de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Osmaniye’de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan ...
Osmaniye'de, plastik- geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
YEREL HABERLER Osmaniye'de, plastik- geri dönüşüm fabrikasında ...
Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın
Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın/ ...
Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın
Osmaniye’de sanayi sitesinde ‘yerinde aşı’ uygulaması
YEREL HABERLER Osmaniye’de sanayi sitesinde ‘yerinde aşı’ uygulaması
Osmaniye’de paspas demiri hırsızlığı
YEREL HABERLER Osmaniye’de paspas demiri hırsızlığı
Çalındıktan sonra bulunan köpek sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Çalındıktan sonra bulunan köpek sahibine teslim ...
Hasan Dede türbesinde restorasyon ve çevre düzenlemesi
YEREL HABERLER Hasan Dede türbesinde restorasyon ve çevre ...
Osmaniye'de kumar oynayan 7 kişiye 28 bin lira ceza
YEREL HABERLER Osmaniye'de kumar oynayan 7 kişiye 28 bin lira ceza