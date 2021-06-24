PKK sığınağında silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçti

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, Amanoslar bölgesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Özel Harekat timleri ve güvenlik korucuları, `Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç-159 Operasyonu kapsamında, Amanoslar bölgesinde `ara, bul, yok et´ taktiği ile çalışma yapıldı. Operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullanıldığı tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili savcılığın talimatı doğrultusunda soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL

2021-06-24 14:12:47



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