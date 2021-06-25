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Jandarma Özel Harekat timleri dualarla Suriye’ye uğurlandı Bir tarafta gurur bir tarafta hüznün olduğu uğurlama töreninde kimisi evladından kopamadı kimisi de ailesiyle vedalaşırken duygusal anlar yaşadı

İHA

Jandarma Özel Harekat timleri dualarla Suriye’ye uğurlandı Bir tarafta gurur bir tarafta hüznün olduğu uğurlama töreninde kimisi evladından kopamadı kimisi de ailesiyle vedalaşırken duygusal anlar yaşadı

Osmaniye Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri düzenlenen törenle dualar eşliğinde Suriye’ye uğurlandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığı’nda görev yapan bir tabur özel hareket timinin Suriye'ye uğurlanması nedeniyle tören düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan uğurlama töreni Kur'anı Kerim tilaveti ile devam etti. Kurban kesilmesinden sonra JÖH'ler dosta güven düşmana korku salan komando marşını hep bir ağızdan söylerken aileler ise duygusal anlar yaşadı.
Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, “Türk milletinin korku bilmeyen yiğit evlatları, varlığı ile asil milletimizin daima güven, onur ve gurur duyduğu şanlı jandarma komandolar hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçmişte Kore’de Kıbrıs’ta Bosna Hersek’te Kosova’da Afganistan’da Irak’ta olduğu gibi şu anda da Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetleri jandarması, polisi ve tüm güvenlik güçleri ile desteklemeye devam etmektedir” dedi.
Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer ise, “Şunu asla unutmayın Suriye’de bir kaos bir yangın yeri mevcuttur. Biz Suriye’deki görevimizi Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bütün dünyaya haykırdığımız bir dış politikanın gereğince bölgedeki yangını kontrol etmek için oradayız. Varlığımız sayesinde ülke içerisindeki terör olayları da minimum seviyeye düşmüştür. Ayrıca biz Türk milleti olarak atalarımızdan gördüğümüz her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olacağız” dedi.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ise kahraman komandoları yeni bir göreve göndermenin gururu içerisinde olduklarını söyledi.
Konuşmaların ardından komandolara koşan aileler hatıra fotoğrafı çekildi. Bir tarafta gurur bir tarafta hüznün olduğu uğurlama töreninde kimisi evladından kopamadı kimisi de ailesiyle vedalaşırken duygusal anlar yaşadı.

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