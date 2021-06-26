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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de korona virüs denetimi

İHA

Osmaniye’de korona virüs denetimi

Sağlık Bakanlığınca açıklanan insidans haritasında en az vaka sayısıyla birinci olan Osmaniye’de korona virüs denetimleri devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık açıkladığı 100 bin kişide Covid19 vaka sayısı verilerine göre, 6,2 oranla Türkiye'de en az vakaya sahip olan Osmaniye’de korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile birlikte Devlet Bahçeli Bulvarı boyunca gerçekleştirilen denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, ziyaret ettiği esnaflardan vakaları sıfırlamak için destek istedi.
Denetimlerinin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, “Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Toplumsal hareketliliğin olduğu her alanda daire müdürü arkadaşlarımız, birim amirlerimiz ile birlikte alandayız. Osmaniye olarak iyi durumdayız. Bu mücadeleyi inşallah en iyi şekilde sonuçlandırmak, ilimizde vakaları sıfırlamak istiyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz. İnşallah hep birlikte bu iyi durumumuzu sürdürelim. İlimizde en kısa zamanda korona virüsü sıfırlayalım ve korona virüsten kurtulan ilk il biz olalım. Bu mücadeleye destek olan, kurallara uyan bütün Osmaniyeli hemşerilerime bir kez çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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