Liseler arası kompozisyon yarışması başvuruları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Liseler arası kompozisyon yarışması başvuruları başladı

İHA

Liseler arası kompozisyon yarışması başvuruları başladı

Osmaniye Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Halkın Zaferi’ konulu kompozisyon yazma yarışmasının başvuruları başladı.
Milli irade, demokrasi ve milli değerlere bağlılık konusunda farkındalık oluşturan 15 Temmuz’da halkın gösterdiği kahramanlığın hafızalarda yerini korumak ve yaşatmak amacıyla düzenlenen liseler arası kompozisyon yazma yarışmasına başvurular başladı. Liseler arası düzenlenen yarışmaya, yarışmacılar okullarını temsilen ya da her öğrenci kendi adına katılım sağlayabilecek. Son başvuru tarihi 9 Temmuz 2021 olarak belirlenen yarışmanın sonuçları ise 14 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.
Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Yarışmaya katılım başvuruları elektronik ortamda veya elden dosya ile teslimle yapılabilecek. Katılımcılar, yazdıkları eserleri osmaniyebld.gov.tr adresi üzerinden şartname ekinde yer alan başvuru formu ile birlikte son başvuru tarihine kadar osmbldkultur@gmail.com adresine mail olarak gönderebilir veya Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir. Osmaniye Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Halkın Zaferi’ konulu kompozisyon yazma yarışmasına katılım şartnamesine ve katılım başvuru formuna www.osmaniyebld.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaldığı demir korkuluğu sırtında taşırken polise yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı demir korkuluğu sırtında taşırken polise ...
Güpegündüz elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Güpegündüz elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada
Elektrikli bisikleti inceleyip çaldı
YEREL HABERLER Elektrikli bisikleti inceleyip çaldı
Osmaniye’de çıkan orman yangını evlere sıçramadan söndürüldü Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 4 hektar alan küle döndü
YEREL HABERLER Osmaniye’de çıkan orman yangını evlere sıçramadan ...
Osmaniye’de orman yangını
YEREL HABERLER Osmaniye’de orman yangını
Osmaniye´de orman yangını; yerleşim yerleri tahliye edildi (2)
YEREL HABERLER Osmaniye´de orman yangını; yerleşim yerleri tahliye ...
Osmaniye´de orman yangını; yerleşim yerleri tahliye edildi
YEREL HABERLER Osmaniye´de orman yangını; yerleşim yerleri tahliye ...
AOSB’den Öğretim Üyesi Müslüm Demir’e ikincilik ödülü
YEREL HABERLER AOSB’den Öğretim Üyesi Müslüm Demir’e ikincilik ödülü