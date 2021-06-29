Yangın söndürme havuzuna giren 2 çocuk boğuldu

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de hayvan otlatırken serinlemek için yangın söndürme havuzuna giren Mustafa İletmiş (14) ile Mehmet Ali Kırcılı (12) boğuldu.

Cebel Yaylası'nda Türkü mevkisinde hayvan otlatan 3 çocuk, serinlemek için Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürmede kullanılan havuza girdi. Telleri aşarak havuza giren çocuklardan Mehmet Ali Kırcılı ile Mustafa İletmiş, bir süre sonra gözden kayboldu. Havuzdan çıkan arkadaşları durumu ailelerine bildirdi.

Ailelerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar Mehmet Ali Kırcılı ile Mustafa İletmiş'in cansız bedenlerine ulaşarak sudan çıkardı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çocukların cansız bedenleri, cenaze aracıyla Osmaniye Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-06-29 16:54:48



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