Osmaniye İl Sağlık Müdürü: Aşılamada Türkiye ortalamasının üzerindeyiz

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, vaka azlığında elde edilen birinciliği, aşılama oranlarında da hedeflediklerini kaydederek, "Aşı noktasında şu an itibariyle Türkiye ortalamasının üzerindeyiz, Aşılama süreçlerimizi yüzde 70´in üzerine çıkardığımız an itibari ile de maskelerden kurtulacağımızın bir ifadesidir. Lütfen aşılarımızı yaptıralım" dedi.

Sağlık Bakanlığı´nın koronavirüs risk haritasında 100 bin nüfusta 4,92 vaka sayısı ile en az vakanın olduğu il olan Osmaniye´de 307 bin dozdan fazla aşılama yapıldı. 18 yaş üstü hedef nüfusun yaklaşık 404 bin olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, "Kent genelinde toplu aşılama süreçlerinden sonra, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan istatistiksele göre 18 yaş üstü hedef nüfusumuz yaklaşık 403 bin 923 kişidir. Osmaniye geneli olarak yaptığımız aşı sayısı ise 307 bini geçmiş durumda. Yaklaşık 98 bin vatandaşımızın çift doz aşılarını tamamlayarak bu süreci bitirmiş olduk. Biz özellikle Osmaniye´de şu an itibari ile Sağlık Bakanlığı´nın açıkladığı verilere göre 100 binde vaka sayımız olarak 4,92 seviyesindeyiz. Bunun devamı ve sıfırlamamız için de dördüncü kuvvetimiz olan aşıya sarılmamız gerekiyor. Osmaniye şimdiye kadar bize hep destek oldu, hep doğru olanın yanında oldu" diye konuştu.

MASKESİZ GÜNLER YAKIN

Vaka azlığında elde edilen birinciliği, aşılama oranlarında hedeflediklerini kaydeden Dr. Öznavruz, "Aşı noktasında şu an itibari ile Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Biz, birinci olmaya alışkın olan bir il olmamız münasebetiyle, aşılama oranlarımızda da birinci olmayı hedefliyoruz. İnşallah maskesiz günlerin de yakın olduğunu, aşılama süreçlerimizi yüzde 70´in üzerine çıkardığımız an itibariyle de maskelerden kurtulacağımızın bir ifadesidir. Lütfen aşıya gelelim, aşılarımızı ihmal etmeyelim. Özellikle birinci dozu yaptırıp da üzerinden 42 günü geçmiş vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. İkinci doz aşılarını lütfen tamamlasınlar" dedi.

Dr. Öznavruz kentte yaklaşık 2 bin 500 civarında aşı sırası gelen ancak henüz yaptırmayan kişilerin de tek tek aranarak hatırlatma yapıldığını sözlerine ekledi.DHA-Sağlık Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-07-01 12:58:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.