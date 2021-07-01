Serinlemek için dereye girenlere polis uyarısı  



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de derelere ve sulama kanallarına serinlemek için girenler, polis ekiplerince uyarıldı.

Hava sıcaklıklarının yaklaşık 40 dereceyi bulduğu kentte halk, serinleyebilmek için boğulma tehlikesine aldırmadan Karaçay Deresi'ne akın etti. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri de tehlikelere aldırmayıp serinlemek için derelere giren genç, çocuk ve aileleri uyardı. `Boğulmalara karşı alınacak tedbirler´ başlıklı broşürler dağıtan polis, uyarılarda bulundu. Sudan çıkmaları sağlananlara özellikle yaz aylarında su kaynaklarının çok olduğu yerlerde sıklıkla boğulma vakalarının yaşandığı hatırlatıldı.

EN ÇOK GENÇ NÜFUS ETKİLENMEKTE

Emniyette olunması için tedbirli olunması, nehir yatağına ve çevresine yaklaşmanın tehlikeli olduğu, baraj gölü, nehir yatağı ve çevresinde suya girmenin ve yüzmenin yasak ve tehlikeli olduğu vurgulanan bilgilendirmede, "Boğulma olaylarında en çok genç nüfus etkilenmektedir. Ülkemizin geleceğinin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin bu şekilde kaybı hepimizi derinden üzmektedir. İnsanlarımızın ve özellikle gençlerimizin hayatını korumak, her şeyden önce insani bir ödev ve sorumluluktur. Boğulma hadisesi yaşayan insanların çoğunluğu yüzme biliyor olmasına karşın boğulmaktadır. Pek çoğu yüzme bilen insanlar, dibini görmediği suya girerek hem kendi hayatını kaybediyor hem de geride kalanlara unutulmaz acı ve kederler yaşatıyor. Sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzülmemelidir" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-07-01 15:45:16



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