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Osmaniye'de alt yapı yatırımları Belediye Başkanı Kadir Kara: "Yağmur suyu projemizin ardından, kanalizasyon ve içme suyu projelerimiz de hayata geçecek"

İHA

Osmaniye'de alt yapı yatırımları Belediye Başkanı Kadir Kara: "Yağmur suyu projemizin ardından, kanalizasyon ve içme suyu projelerimiz de hayata geçecek"

Osmaniye Belediyesince yapıma başlanan yağmur suyu drenaj hattı çalışmaları ile içme suyu ve kanalizasyon sorunlarını ortadan kaldıracak olan projenin ‘halkın katılımı’ toplantısı gerçekleştirildi.
Osmaniye Belediyesi tarafından yapımına başlanan yağmur suyu drenaj hattı çalışmaları hızla devam ederken şehrin en büyük problemlerinden olan kanalizasyon ve içme suyu projelerinin ‘halkın katılımı’ istişare toplantısı Başkan Kadir Kara’nın katılımıyla yapıldı. Türkiye’deki mültecilerden etkilenen bölgeleri kapsayan, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ve AB FRİT II fonu tarafından finanse edilen projenin ‘halkın katılımı’ toplantısında ana yürütücü kuruluş olan İller Bankası uzmanları tarafından yapılan sunumla katılımcılara bilgiler verildi.
Osmaniye’nin alt yapısının yaklaşık 50 yıllık geleceğini garanti altına alan projelerin hayırlı olmasını dileyen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Projelerimizi ihale aşaması tamamlandıktan sonra vatandaşlarımızın mağduriyetlerini asgari seviyeye indirmeye gayret gösterecek ve hızlı ve etkili çalışma ile planlanandan daha kısa sürede tamamlayacağız. Allah’ın izniyle Osmaniye’mizin içme suyu ve kanalizasyondan kaynaklanan temel alt yapı sorunlarını böylelikle ortadan kaldırmış olacağız. Şehrimize kazandırdığımız bu dev yatırımlar halkımız, çocuklarımız ve gençlerimizin çok daha sağlıklı, gelişmiş ve huzur içinde yaşayabileceği bir Osmaniye için yapılıyor. Projenin en başından bu yana şehrimizin geleceği için bu yatırımları destekleyen cumhur ittifakının kıymetli liderlerine, kentimizde cumhur ittifakını temsil eden siyasi parti milletvekillerine, MHP il başkanına, AK Parti il başkanına ve belediye meclisinde temsil edilen her siyasi partiden meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Nüfusuyla ve fiziki yapısıyla hızla büyüyen şehrimizi daha ileriye taşımak için projeler üretmeye ve projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Belediye nikâh salonunda düzenlenen toplantıya Başkan Kadir Kara ile birlikte MHP Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu, MHP Merkez İlçe Başkanı Fatih Özdokur, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, OGC Başkanı İsrafil Avcı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, iller bankası temsilcileri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

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