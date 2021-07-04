Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti

OSMANİYE, (DHA)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli (51), uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mustafa Bahçeli'nin cenazesi Osmaniye´de düzenlenecek cenaze töreninin ardından yarın Osmaniye Asri Mezarlığında defnedilecek.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ağabeyi merhum Turan Bahçeli'nin oğlu Mustafa Bahçeli, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mustafa Bahçeli'nin cenazesi pazar günü Osmaniye'de düzenlenecek töreninin ardından Osmaniye Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığına defnedilecek.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez OSMANİYE, (DHA)
2021-07-04 00:08:04
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