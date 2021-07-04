MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeğeni son yolculuğuna uğurlandı

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hayatını kaybeden yeğeni Mustafa Bahçeli, Osmaniye’de son yolculuğuna uğurlandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ağabeyi merhum Turan Bahçeli’nin oğlu Mustafa Bahçeli (51) bir süredir tedavi gördüğü hastalığından dolayı memleketi Osmaniye’de dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Mustafa Bahçeli, bugün öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından Osmaniye Asri Mezarlığında bulunan Bahçeli aile kabristanlığında defnedildi.
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