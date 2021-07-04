MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeğeni son yolculuğuna uğurlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hayatını kaybeden yeğeni Mustafa Bahçeli, Osmaniye’de son yolculuğuna uğurlandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ağabeyi merhum Turan Bahçeli’nin oğlu Mustafa Bahçeli (51) bir süredir tedavi gördüğü hastalığından dolayı memleketi Osmaniye’de dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Mustafa Bahçeli, bugün öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından Osmaniye Asri Mezarlığında bulunan Bahçeli aile kabristanlığında defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.