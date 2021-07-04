Fuhuştan 3 yıl hapisle aranan kadın saklandığı evde yakalandı

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de 'fuhuş yaptırmak ve yer temin etmek' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezasıyla aranan G.B. isimli kadın, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı dedektifleri hakkında fuhuş yaptırmak ve fuhuşa yer temin etmek suçundan 3 yıl hapis cezasıyla aranan G.B'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Jandarma ekipleri şüphelinin bir evde saklandığını tespit ederek, düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. İfadesi alınan G.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-07-04 14:23:57



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