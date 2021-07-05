Fuhuştan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye’de ’fuhuş yaptırmak ve yer temin etmek’ suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, hakkında ’fuhuş yaptırmak ve yer temin etmek’ suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan G.B. isimli kadını teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden JASAT ekipleri düzenledikleri operasyonla kadını gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.B. buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.