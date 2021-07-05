Vekaletle kurban kesim organizasyonu tanıtım toplantısı

Osmaniye İl Müftülüğü tarafından ‘Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş’ temalı 2021 yılı vekâletle kurban kesim organizasyonu tanıtım toplantısı düzenlendi.

Şehit Mehmet Karacatilki Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan toplantı protokol konuşmalarıyla devam etti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Osmaniye İl Müftüsü Ali Çakmak, “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından organize edilen vekaletle kurban kesim organizasyonu ile ülkemizde ve yurtdışında ihtiyaç sahibi yüzbinlerce insana destek olunuyor. Osmaniye il ve ilçe müftülükleri olarak tüm personellerimizle beraber kampanyaya daha fazla katkı sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ise, “Kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak Müslüman kardeşlerimizle bayram sevincini ve mutluluğunu paylaşmak, mazlum, mağdur ve muhtaçlarla kardeşlik bağımızı kuvvetlendirmek için Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığıyla 1993 yılından bu yana vekâlet yoluyla kurban kesim programı düzenlemektedir. Vekaletle kurban kesim organizasyonu her geçen yıl katlanarak büyüyor. Çalışmaların başarılı olmasındaki en büyük emek sahada görev alan siz değerli arkadaşlarımıza aittir” diye konuştu.

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