Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldukları anlar kamerada

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki iki araca çarptı. Kaza sırasında yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişi, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kaza, 4 Temmuz günü Olukbaşı Yaylası'nda meydana geldi. Şehir merkezinden Zorkun Yaylası yönüne giden A.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarında park halinde bulunan S.G. ve F.K.´ye ait otomobillere çarptı. Kaza sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan M.G. (14) ile bir kişi, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-07-06 15:28:30
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