Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldukları anlar kamerada

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki iki araca çarptı. Kaza sırasında yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişi, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, 4 Temmuz günü Olukbaşı Yaylası'nda meydana geldi. Şehir merkezinden Zorkun Yaylası yönüne giden A.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarında park halinde bulunan S.G. ve F.K.´ye ait otomobillere çarptı. Kaza sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan M.G. (14) ile bir kişi, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-07-06 15:28:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.