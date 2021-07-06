Osmaniye'de astsubay çift üniformayla nikah masasına oturdu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde Jandarma Kıdemli Astsubay Şüheda Kantekin ile Jandarma Kıdemli Astsubay Mehmet Yiğit çifti nikah masasına üniformalarıyla oturdular.

Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Kıdemli Astsubay Şüheda Kantekin ile Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Kıdemli Astsubay Mehmet Yiğit çifti nikah masasına gelinlik ve damatlık yerine üniformalarıyla oturdular. Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner tarafından belediye nikah salonunda kıyılan nikahta, çiftin şahitliğini İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul ve eşi Aytül Tombul yaptı.

Kantekin ve Yiğit çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileyen şahitliğini İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, jandarma teşkilatında görev yapan çiftin nikah şahidi olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Nikah masasına üniforması ile oturmaktan onur duyduğunu belirten Jandarma Kıdemli Astsubay Mehmet Yiğit, güzel günün mutluluğunu yakınlarıyla paylaşmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Nikah törenine çiftin ailelerinin yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Özkan Çakmakcı ile mesai arkadaşları da katıldı.

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