Samet Aybaba Spor Lisesi’nde yetenek sınavları başladı

Osmaniye’de Samet Aybaba Spor Lisesi’nde 20212022 eğitim öğretim yılı için alınacak öğrencilerin yetenek sınavları başladı.

Bu yıl eğitimöğretime başlayan Samet Aybaba Spor Lisesi'nin 30 Haziran 2021 tarihinde tamamlanan yetenek sınav kayıtlarının tamamlanmasının ardından 20212022 eğitim öğretim yılı için alınacak öğrencilerin yetenek sınavları yapılmaya başlandı. Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi ile Tosyalı Spor Salonu’nda düzenlenen Samet Aybaba Spor Lisesi’nin yetenek sınavları 14 Temmuz’a kadar devam edecek.

Öğrencilerin yeteneklerine göre yeni bir eğitim öğretim yılını karşılamak istediklerini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, “Bilim, sanat, spor ve benzeri dallarda özel yetenekli çocuklarımızın yeteneklerine uygun bir eğitim içeriği ile yeni eğitim öğretim yılına karşılamak istiyoruz. Bu yıl faaliyete geçen Samet Aybaba Spor Lisesi de bunun en somut örneğidir. Yetenek sınavlarıyla öğrenci alan okullarımız hem okul içerisindeki performans farklarının kapatılmasına ışık tutuyor hem de öğrencilerimizin kendi öz gelişim ve mutluluğuna katkı sunuyor. Bu bağlamda yetenek sınavlarına girecek olan öğrencilerimize başarılar dilerken, değerlendirme komisyonlarında yer alan öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

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