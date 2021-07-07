Osmaniye´de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda örgütün silahlı faaliyetlerine katıldıkları belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, ülkelerinde bulundukları süre içerisinde DEAŞ adına silahlı faaliyetlere katıldığı belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-07-07 10:10:56



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