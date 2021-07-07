Osmaniye'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Çiçeklidere Köyü'nde, İbrahim Köstü'ye ait evin mutfağında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Komşuları evde çıkan yangını fark etmesinin ardından durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.