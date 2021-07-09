Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu

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Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde düzenlenen operasyonda 680 kök kenevir bitkisi ile 8 kilo esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çiçeklidere köyünde bir şahsın uyuşturucu madde üretimi yaptığı bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından ekipler T.A. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada bahçede ekili halde 680 kök kenevir bitkisi ile satışa hazır 8 kilo esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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