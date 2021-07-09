Osmaniye'de 3 PYD/YPG şüphelisine tutuklama 

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 3 Suriye uyruklunun, PYD/YPG terör örgütü içinde silahlı faaliyet yürüttüklerine dair fotoğraflarının bulunduğu, Türkiye´ye yasa dışı yollarla geçiş yaptıkları, kaldıkları adreslerde kamufle hayat sürdükleri tespit edildi. Polis ekipleri, S.R.'yi Şanlıurfa'da, S.N. ile M.R.'yi ise Mersin'de düzenlenen operasyonlarla gözaltına aldı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü´ne getirilen şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-07-09 16:23:18
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