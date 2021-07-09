Mersin ve Şanlıurfa’da gözaltına alınan PYD/YPG'li 3 kişi tutuklandı

Osmaniye polisinin koordinesinde 2 ilde düzenlenen operasyonlarda PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK PYD/YPG/YPJ terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Suriyeli 3 şahsın PKK/KCK terör örgütü uzantısı olan PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüklerine yönelik fotoğraflarını buldu.
Şahısların kimlik tespitlerinin ardından S.R.’nin Şanlıurfa’da S.N. ile M.R.’nin de Mersin’de ikamet ettiklerini belirleyen ekipler, adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler S.R., S.N. ve M.R. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.