Etek giyip, başına eşarp bağlayan erkek hırsızlık şüphelisi yakalandı

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE´de, tanınmamak için başlarına eşarp bağlayıp etek giyerek kendilerine kadın görünümü veren hırsızlık şüphelilerinden E.C.D. (23) yakalandı, diğeri ise aranıyor.
Yedi Ocak Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın girişine bırakılan motosiklet, 24 Haziran'da çalındı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Binanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin tanınmamak için etek giyip, başlarına eşarp bağlayarak kendilerine kadın izlenimi veren E.C.D. (23) ve A.S. (24) olduklarını tespit etti. Şüphelilerden E.C.D. yapılan takip sonucu Dervişiye köyünde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Diğer şüphelinin yakalaması için çalışmaların devam etiği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL
2021-07-09 17:37:59
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