Osmaniye'de çaldıklarını hurdacıya satan şüpheli kamerada



OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de bir apartmanın bodrum katından hırsızlık yapan uyuşturucu bağımlısı yakalandı. Çaldıklarını hurdacıya satan şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

Mimar Sinan Mahallesi 8506 Sokak'ta bulunan bir apartmanın bodurum katında bulunan 2 araç hoparlörü, 2 kriko, 2 buji anahtarı ve 2 çeki halatı çalındı. Malzemelerinin yerinde olmadığını fark eden vatandaş, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Binanın güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, izlenen kamera görüntülerde şüphelinin K.D. (31) olduğu tespit etti. Şüpheli yapılan fiziki takip sonucu evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve aldığı malzemeleri, tanımadığı bir hurdacıya 50 lira karşılığında sattığını söyleyen şüpheli K.D'nin emniiyetteki işlemleri devam ediyor. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-07-11 14:49:46



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