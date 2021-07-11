Freni boşalan otomobil ticari araca çarptı, köprüdeki demir bariyer olası facianın önüne geçti Freni boşalan otomobilin ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı

Osmaniye’de freni boşalan otomobilin ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle ticari aracın demir bariyere sıkışarak köprüden aşağıya düşmemesi olası bir facianın önüne geçti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Karacalar köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zorkun Yaylası’ndan şehir merkezine inen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ABT 747 plakalı otomobilin Karacalar mezarlığı civarında freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil Karacalar köprüsü girişinde sürücüsü öğrenilemeyen 34 DYJ 100 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüler ile yanlarında yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar olay yerinde hazır bekletilen ambulanslara Osmaniye Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan otomobilin ticari araca arkadan çarptığı kazada faciadan dönüldü. Çarpmanın etkisiyle köprü kenarındaki koruma bariyerlerine sıkışan ticari aracın köprüden aşağıya uçmaması olası bir facianın önüne geçti.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.