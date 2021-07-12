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Şehit aileleri bu bayramda unutulmadı Osmaniye’de bir bıçakçı başlattığı kampanya ile iş yerine gelen şehit ailelerine üzerinde şehit evlatlarının isimlerinin yazıldığı kurban bıçağı hediye ediyor

İHA

Şehit aileleri bu bayramda unutulmadı Osmaniye’de bir bıçakçı başlattığı kampanya ile iş yerine gelen şehit ailelerine üzerinde şehit evlatlarının isimlerinin yazıldığı kurban bıçağı hediye ediyor

Osmaniye’de bir bıçakçı başlattığı kampanya ile iş yerine gelen şehit ailelerine üzerinde şehit evlatlarının isimlerinin yazıldığı kurban bıçağı hediye ediyor.
Osmaniye’de bıçakçı Eshabil Avşar, başlattığı kampanya ile bu yılda şehit ailelerini unutmadı. İş yerine gelen şehit ailelerine üzerinde şehit evlatlarının isimlerinin yazıldığı kurban bıçaklarını hediye eden Avşar, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.
Osmaniye merkez Rahime Hatun Mahallesi Kemal Satır Caddesi üzerinde bıçakçılık üzerine faaliyet gösteren Eshabil Avşar, bu yıl da şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Yaklaşan kurban bayramı nedeniyle şehit aileleri için kampanya başlatan Avşar, iş yerine gelen şehit ailelerine üzerinde şehit evlatlarının isimlerinin yazıldığı kurban bıçağı hediye ediyor. Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlılarını feda eden şehitlerin her şeyin bedelini ödediğini ifade eden Eshabil Avşar, ailelere kurban bıçaklarını şehitlerin isimlerini yazarak hediye ettiklerini kaydetti.
Şehit ailelerinin kurban bıçaklarına, şehitlerin isimlerini yazarak hediye ettiklerini ifade eden Bıçakçı Eshabil Avşar, “Bu sene güzel bir kampanyaya imza atmak istedik. Değerli şehit annelerine, babalarına eşlerine kurban bıçaklarını bu yıl biz verelim dedik. Vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit olan kardeşlerimizin bunları hak ettiğini düşünüyorum. Şehitlerimizin adını da yaşatabilmek için bıçakların üzerine şehitlerimizin isimlerini yazdık. Şehitlerimizin aileleri de hediyelerimizi kabul ettiler. Şuanda gücümüz Osmaniye’de bulunan şehit ailelerine yetiyor. İnşallah daha sonra Türkiye geneli bir kampanya başlatırız. Türkiye’deki bütün şehit annelerinin ellerinden öpüyorum. Allah’ım şehadetlerini kabul etsin” diye konuştu.
Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı ise “Şehit anne, baba ve eşlerine herhangi bir karşılığı alınmadan hediye eder şehitlerimizin eşleri evlatları bunun zaten bedelini ödemişler diye beyan etti kendisi bizde çok sevindik. Osmaniye’de bulunan şehit anneleri, babaları ve eşleri bu iş yerinden kurban bıçaklarını temin edebilirler” dedi.
Kurban bıçaklarını almaya gelen şehit aileleri de, kurban bayramında unutulmadıkları için evlatlarının üzerinde isimleri yazılan kurban bıçaklarını hediye eden Eshabil Avşar’a teşekkür ettiler.

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