Kurban satıcılarına “sahte para" uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban satıcılarına “sahte para" uyarısı

İHA

Kurban satıcılarına “sahte para" uyarısı

Osmaniye'de polis kurban satıcılarını sahte para ve tırnakçılığa karşı uyardı.
Osmaniye merkez Fakıuşağı Mahallesi ile Dereobası köyü yolu üzerinde bulunan kurban pazarını ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, kurban satıcılarını sahte para, hırsızlığa ve tırnakçılığına karşı uyardı. Dağıttıkları broşürler ve anlattıkları bilgilerle satıcıların dolandırıcıların oyunlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken ekipler, sahte para ve tırnakçılığı anlama yöntemlerini anlatarak satıcılara yaklaşan kurban bayramı öncesi "Dolandırıcı Kurbanı Olmayın" uyarısında bulundu.
Satıcılarla bir araya gelen polis memurları, “Ücretinizi almadan hayvanlarınızı teslim etmeyin. Şüphelendiğiniz araçların plakasını alın ve satış yaptığınız kişilerin isimlerini ve numaralarını kaydedin. Özellikle akşam vakitlerinde hırsızlık olaylarına karşı duyarlı olun. Yanınızda ya da kaldığınız yerde nakit para bulundurmayın. Her türlü şüpheli durumu zaman kaybetmeden 112'yi arayarak polise bildirin. Ekiplerimiz sizlerin güvenliği için sürekli devriye halindeler ve sizler de şüpheli durumlarda bizleri aramaktan çekinmeyin. Ayrıca sahte paranın gerçeğinden ayırt edilmesi için alınan banknotların üzerinde kabartma baskı, gizli görüntü, holografik şerit, renk değiştiren şerit, emniyet şeridi ve ışığa tutulduğunda her iki tarafında görülebilen filigranın olup olmadığına dikkat edelim” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye’de korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Osmaniye’de korona virüs denetimi
Düziçi’ne 150 yataklı devlet hastanesi
YEREL HABERLER Düziçi’ne 150 yataklı devlet hastanesi
Genç kadını taciz eden şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Genç kadını taciz eden şüpheli tutuklandı
Şehit aileleri bu bayramda unutulmadı Osmaniye’de bir bıçakçı başlattığı kampanya ile iş yerine gelen şehit ailelerine üzerinde şehit evlatlarının isimlerinin yazıldığı kurban bıçağı hediye ediyor
YEREL HABERLER Şehit aileleri bu bayramda unutulmadı Osmaniye’de bir ...
Osmaniye'de teşhirci tutuklandı Genç kadının arkasından cinsel organını gösteren tacizcinin daha önceden de cinsel taciz suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Osmaniye'de teşhirci tutuklandı Genç kadının ...
Freni boşalan otomobil ticari araca çarptı, köprüdeki demir bariyer olası facianın önüne geçti Freni boşalan otomobilin ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Freni boşalan otomobil ticari araca çarptı, köprüdeki ...
Osmaniye’de tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü Havadan ve kardan müdahale edilen yangında 300 dekar tarım arazisi ile 10 dekar ormanlık alan küle döndü
YEREL HABERLER Osmaniye’de tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan ...
Osmaniye'de çaldıklarını hurdacıya satan şüpheli kamerada
YEREL HABERLER Osmaniye'de çaldıklarını hurdacıya satan şüpheli ...
Osmaniye’de 4 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Osmaniye’de 4 kilo esrar ele geçirildi