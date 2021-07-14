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Tamamlandığında Türkiye’de ilk olacak Osmaniye’de kadınlara yönelik ‘Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi’ kurulacak

İHA

Tamamlandığında Türkiye’de ilk olacak Osmaniye’de kadınlara yönelik ‘Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi’ kurulacak

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde madde bağımlısı kadınlara yönelik kurulacak olan ‘Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi’ tamamlandığında Türkiye’de ilk olacak. Merkezin kurulacağı arazide incelemelerde bulunan Vali Yılmaz, projenin Türkiye’ye örnek olacağını söyledi.
Hasanbeyli ilçesinde uyuşturucu madde bağımlısı kadınlara yönelik kurulması planlanan ‘Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi’ yapımı tamamlandığında Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyacak. Merkezin kurulacağı arazide incelemelerde bulunan Vali Erdinç Yılmaz’a projeyle ilgili bilgiler veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, hedeflerinin uyuşturucu maddelerden uzak tutulan kadınların topluma kazandırılmak olduğunu kaydetti.
Projenin madde bağımlısı kadınlara yönelik olacağını ifade eden Coşkun, “Proje ile AMATEM’deki tedavinin devamında uyuşturucu madde kullanımını bırakma sürecine giren 1625 yaş aralığındaki madde bağımlısı kadın bireyleri, geliştirilen Destek Programı sayesinde bağımlı olduğu uyuşturucu maddeden uzak durmasını sağlayarak sosyal hayata hazırlamak ve topluma kazandırmak hedeflenmektedir. Destek Programı kapsamında bireysel terapiler, grup terapileri, bireysel eğitimler, aile eğitimleri, meslek edindirmeye yönelik eğitimler, konferanslar, atölye çalışmaları, motivasyon etkinlikleri ve terapi bahçelerinin iyileştirici etkisinden yaralanarak madde bağımlısı bireyin kişisel ve sosyal yönden gelişimi sağlanacaktır. Ayrıca madde bağımlısı bireyin mesleki eğitimlerle girişimcilik kültürünü geliştirmek, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve İŞKUR işbirliği ile öncelikli istihdam kapsamında istihdam edilmeleri yolu ile Osmaniye’nin sosyoekonomik kalkınmasına katkı sağlamak temel gayelerimizdendir. Türkiye'de büyük bir açıklığı kapatacak olan projemiz kadın bireylere hitap etme yönüyle özel bir projedir” dedi.
Projenin Türkiye’ye örnek olacağını belirten Vali Yılmaz, “Bu proje Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor aynı zamanda Türkiye’ye örnek olacak bir proje. Proje tamamlandığında madde bağımlısı kadınların, geliştirilen destek programları sayesinde, bağımlı olduğu uyuşturucu maddeden uzak durmasını sağlayarak sosyal hayata hazırlanması için çalışmalar yapılacak. Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi’mizde başta Osmaniye olmak üzere ülkemizin her yanından madde bağımlısı kadınlara yardımcı olacağız. İlimize ve ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.

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