Vali Yılmaz’dan vatandaşlara: "Aşı yaptırdın mı?" Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, korona virüs denetimlerine katıldı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, ziyaret ettiği esnafa ve vatandaşlara “Aşı yaptırdın mı” diye sordu.

‘Dinamik Denetim Modeli” kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Hüseyin Zafer ile birlikte denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, korona virüsle mücadelede aşının önemine dikkat çekerek ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlara tek tek “Aşı yaptırdın mı” diye sordu.

18 yaş üstü vatandaşların randevusuz olarak aşılarını yaptırabildiklerine değinen Vali Erdinç Yılmaz, “Denetimlerimizi sürdürüyoruz. Toplumsal hareketliliğin olduğu cadde ve sokaklarda, alışveriş merkezleri ve marketlerde esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Korona virüsle mücadelede Osmaniye olarak çok iyi gidiyoruz. Osmaniyeli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. İnşallah en iyi şekilde sürdürelim. Bu mücadeleyi en iyi şekilde sonuçlandırabilmemiz için mutlaka tedbirlere uymaya devam etmeli ve aşımızı olmalıyız. Şu anda bütün sağlık birimlerimizde 18 yaş üzerindeki hemşerilerim randevusuz olarak aşılarını yaptırabilirler. Mutlaka yaptırmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü korona virüsten kurtulmanın yolu tedbirlere hassasiyetle uymak ve aşı yaptırmaktır” diye konuştu.

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