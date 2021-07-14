Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldüren şüpheli, yakalandı



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) HATAY'ın Erzin ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ebru Kara (30) ve kayınpederi Ali Dik'i (50) pompalı av tüfeği ile öldürdükten sonra kaçan Cabbar Kara (35), Adana'nın Kozan ilçesinde soruşturmaya dahil olan Osmaniye polisi ve Adana jardarmasının ortak çalışması sonucu yakalandı.

9 Temmuz günü Hatay'ın Erzin ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ebru Kara ve kayınpederi Ali Dik'i pompalı av tüfeğiyle öldüren Cabbar Kara, olayın ardından gasp ettiği bir araçla kaçtı. Şüphelinin Osmaniye'ye kaçtığı bilgisine ulaşılmasının ardından Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada gasp edilen araç ile saldırıda kullandığı tahmin edilen silah terk edillmiş olarak bulundu. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen Osmaniye Polisi, Cabbar Kara'nın Adana'nın Kozan ilçesi Ayşehocalı köyünde saklandığını belirledi. Adana jandarması ve Osmaniye polisinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon ile yakalanan cinayet şüphelisi, Osmaniye'ye götürüldü.

Cabbar Kara'nın Osmaniye'deki işlemleri tamamlanandıktan sonra Erzin'e götürüleceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL

2021-07-14 23:34:29



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